Incidente sulla sp35 per Marina di Lesina: grave la donna a bordo di una Cinquecento

E’ in gravi condizioni la donna alla guida della Fiat Cinquecento protagonista di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio sulla Sp 35 in agro di Marina di Lesina. E’ stata trasportata in eliambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e forze dell’ordine per i rilievi.

Coinvolta anche una seconda auto. Ancora da accertare la dinamica.