Quattro morti e otto feriti: è il drammatico bilancio dell'incidente sulla A16 tra Candela e Cerignola

Quattro morti e otto feriti: questo il bilancio, drammatico, del terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 17.40 di oggi 13 marzo sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto autostradale che collega Candela a Cerignola Ovest in provincia di Foggia, al km 156 in direzione Canosa.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un minibus con a bordo un gruppo di suore, che si è ribaltato terminando la sua corsa in una cunetta. Secondo quanto riferisce in una nota Autostrade per l'Italia, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una autovettura. Una delle quattro vittime, tutte decedute sul colpo, per via del violento impatto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è rimasta schiacciata dal mezzo sul quale viaggiava.

I feriti sono stati trasferiti al policlinico Riuniti di Foggia e all'ospedale Tatarella di Cerignola, ad eccezione di una persona trasportata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, il personale della direzione 8° tronco di Bari, tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

Il traffico è bloccato in direzione Canosa, Si registrano 2 km tra gli svincoli di Candela e Cerignola Ovest. Chiuso il tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l’uscita obbligatoria a Candela, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Cerignola Ovest (aggiornato alle 20.20).