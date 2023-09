Disordini e incendio allo stadio Iacovone: individuati tre tifosi rossoneri, daspo in arrivo

Proseguono le indagini della Digos sui disordini avvenuti durante e dopo la partita tra Foggia e Taranto, culminati con l’incendio divampato nel settore ospiti causato da un fumogeno lanciato da un tifoso e caduto su del materiale di plastica stoccato sotto la curva. Sarebbero tre i tifosi rossoneri identificati dagli investigatori e prossimi destinatari del provvedimento di Daspo disposti dal Questore di Taranto Massimo Gambino.

Secondo quanto emerso, nessuno dei tre sarebbe il responsabile del lancio del fumogeno, ma avrebbero comunque avuto un ruolo attivo nel corso delle fasi di trasferimento della tifoseria in una zona sicura in seguito allo scoppio dell’incendio. I tre, infatti, avrebbero assunto comportamenti per i quali si configurerebbe l’ipotesi di reato e che legittimerebbero il provvedimento di Daspo.

Le indagini continueranno per individuare l’autore materiale del rogo, oltre ad altri eventuali responsabili di azioni illecite. Ma andranno anche chiariti altri aspetti, a cominciare dalla presenza del materiale infiammabile stipato sotto il settore ospiti: “Non era stata dichiarata e, nonostante i controlli standard per verificare le vie d’uscita, non siamo riusciti a vederlo perché era nascosto da una recinzione”, ha dichiarato giorni fa alla Gazzetta del Mezzogiorno il vicecomandante dei vigili del fuoco di Taranto Giovanni Pietroforte.