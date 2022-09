Non c'è pace sulla 'pista': incendio distrugge quattro baracche nel ghetto di Borgo Mezzanone

Non c'è pace tra le baracche della cosiddetta 'pista', il ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Questa mattina, infatti, si è verificato l'ennesimo incendio che, solo per un caso fortuito, non ha causato vittime nè feriti.

Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme hanno distrutto almeno quattro alloggi di fortuna, realizzati con materiali di risulta quali cartone, plastica e lamiere. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, spegnendo il rogo e mettendo in sicurezza alcune bombole di gas presenti all'interno delle baracche coinvolte. Restano da accertare le cause dell'incendio.

Da tempo, il ghetto che sorge a due passi da Cara è al centro della cronaca, sia per le condizioni di estremo degrado e pericolo in cui sono costretti in media un migliaio di migranti, sia per gli illeciti che si consumano nella 'cittadella abusiva'. Nella giornata di ieri, una misteriosa aggressione è stata registrata di danno di un bracciante della pista, che ha fatto ricorso alle cure dei sanitari per ferite e contusioni compatibili con delle 'frustate' (continua a leggere).