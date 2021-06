Incendio a Manfredonia: distrutto mezzo della Asl di Foggia, è una 'Panda' del Centro Salute Mentale

Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza

Una 'Fiat Panda' del Centro Salute Mentale dell'Asl Fg, è andata a fuoco la scorsa notte, a Manfredonia. Il fatto è successo poco dopo la mezzanotte, in via Ruggiano, dove l'utilitaria era parcheggiata.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento sipontino: le fiamme sono partite dalla parte anteriore del mezzo, ma allo stato non sono state ritrovate tracce evidenti di dolo o inneschi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno fare luce sull'accaduto. La zona, è emerso, non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.