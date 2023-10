Auto rubate nel ghetto di Borgo Mezzanone. Striscia chiama le forze dell'ordine: "Ce ne sono 15"

L'inviata di Striscia La Notizia, entrata nell'ex Pista di Borgo Mezzanone a Foggia, ha scoperto 15 targhe di auto per le quali era stata presentata denuncia di furto, su sessanta immortalate con una telecamera nascosta, tra cui una Matiz risultata rubata ad Andria nel settembre dello scorso anno, una Fiat Punto a Valenzano, nel Barese, nel maggio 2018.

"Una cosa ci è sembrata strana, per otto di queste quindici auto rubate il modello non corrisponde a quello su cui è montata la targa". C'è anche una targa di un'auto rubata in provincia di Napoli.

Anche in questo caso Rajae Bezzaz - esattamente così come aveva fatto con il ritrovamento di un autobus di linea rubato a Campobasso, ha allertato le forze dell'ordine. Il sopralluogo delle forze dell'ordine - polizia, carabinieri e gdf - ha consentito di rilevare 17 veicoli rubati e due con numero di telaio abraso sotto sequestro.