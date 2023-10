Blitz della polizia vicino la 'pista' di Borgo Mezzanone: scoperte 17 auto oggetto di furto

La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ha effettuato una specifica attività di ritrovamento e rimozione di autoveicoli oggetto di illecita provenienza, abbandonati nelle aree limitrofe all'ex pista del Cara di Borgo Mezzanone, agro del comune di Manfredonia.

In particolare, un cospicuo numero di personale appartenente alla sezione della Polizia Stradale di Foggia, con l'ausilio di un’aliquota di Carabinieri Forestali e dei militari della Guardia di Finanza, ha provveduto a controllare quaranta veicoli, due dei quali sono stati sottoposti a sequestro penale per il numero di telaio abraso che non ha consentito l’identificazione del proprietario.

Altri 17 mezzi sono stati affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto. L’odierna attività si inserisce negli articolati servizi straordinari di controllo del territorio interforze, disposti a tutela dei cittadini e che continueranno senza soluzione di continuità.