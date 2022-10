Ragazzo morto in carcere a 29 anni: stabilita la data dei funerali

Si terranno lunedì 31 ottobre a Bari, nel cimitero musulmano, i funerali di Paolo Harfachi, il 29enne originario del Marocco ma residente a San Paolo di Civitate, trovato senza vita, il 18 di questo mese, in una cella del carcere di Foggia dove era stato trasferito cinque giorni prima in seguito all'arresto avvenuto a Foggia per una rapina in una tabaccheria.

Per il fatto - a vario titolo per omicidio preterintenzionale e omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria - sono state indagate 13 persone, tra cui cinque agenti di polizia penitenziaria, cinque soggetti del personale sanitario, due carabinieri e anche un detenuto. "Un atto dovuto" che ha consentito agli indagati di nominare i propri consulenti tecnici per l'autopsia sul corpo del ragazzo che si è svolta il 25 ottobre presso l'obitorio del Policlinico Riuniti, otto giorni dopo dalla data del decesso.

In prima istanza, la versione della morte per un arresto cardiocircolatorio, non aveva convinto il fratello e i familiari, che avevano ipotizzato che il loro caro avesse ricevuto delle percosse dopo i messaggi che un altro detenuto, uscito dall'istituto penitenziario di via delle Casermette il 14 ottobre, avrebbe inviato al fratello del recluso ventinovenne: "Aveva forti dolori".

Per questo motivo, non credendo alla versione di una morte per cause naturali o comunque per cause non derivanti dalle conseguenze di un'azione violenta, i genitori Arica e Iaknir avevano depositato una denuncia tramite il loro legale di fiducia. Del caso se ne era occupata anche la neo senatrice Ilaria Cucchi.

Nel corso dell'esame autoptico, sul corpo del ragazzo sarebbero emersi dei segni - come riferito agli organi di stampa dal fratello Zakaria - ma non non traumi ed evidenti segni di violenza tali da far ritenere che Harfachi sia stato vittima di un pestaggio. Il 29enne aveva una figlia