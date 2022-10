Eseguita l'autopsia sul corpo di Paolo. Il fratello: "Ha molti segni, voglio sapere come è morto"

A una settimana dal decesso, i familiari di Paolo Harfachi, il ragazzo di origini marocchine morto in carcere in circostanze da chiarire, hanno potuto vedere il corpo del proprio familiare, prima dell'esame autoptico

Paolo Harfachi, fu arrestato il 13 ottobre per una rapina. Al momento dell'arresto i familiari non furono avvisati, seppero che il proprio congiunto era in carcere solo il 18, quando fu loro comunicato il decesso. Da quel giorno non fu loro permesso di vedere il corpo in attesa dell'autopsia (qui la denuncia). Oggi, in occasione dell'esame autoptico, hanno avuto modo di rivedere il proprio caro.

Ufficialmente, la causa del decesso, fu "arresto cardiaco", ma tale diagnosi non ha mai convinto i familiari che si sono affidati ad un legale per risalire alle vere cause di morte.

Oggi si è svolta l'autopsia che svelerà come esattamente è morto Paolo: sul questo caso, per il quale tredici persone, tra cui un detenuto, sono state iscritte nel registro degli indagati, la senatrice di Alleanza verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha depositato una interrogazione urgente diretta ai Ministri di Giustizia e dell'interno Nordio e Piantedosi.