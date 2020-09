Morte Ciro Campagna: domani la camera ardente in Comune, nel pomeriggio i funerali

È stata eseguita stamattina l'autopsia sul corpo di Ciro Campagna, il giovane volontario della Protezione Civile morto mercoledì scorso, dopo essere stato investito da un'auto sulla A16, durante lo spegnimento di un incendio.

Come riporta Ansa, nella giornata di domani, a partire dalle 9.30, sarà allestita la camera ardente nel Comune di Foggia. Domani pomeriggio, alle ore 16.30, saranno celebrati i funerali nella Cattedrale di Foggia.

Sull'incidente sono ancora in corso le indagini. Come ha dichiarato all'Ansa il legale della famiglia Giuseppe D'Alessio, risulta indagata la persona che ha investito il volontario: "Si tratta di un atto dovuto quando viene disposta l'autopsia. Ci siamo attivati per ogni possibile tutela per la famiglia della persona offesa".

Aggiornato alle ore 17.54