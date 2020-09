Ciro non ce l'ha fatta: addio al giovane volontario della protezione civile investito in A16

Non ce l'ha fatta Ciro Campagna, il giovane volontario della protezione civile, investito pochi giorni fa, in autostrada, mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio in autostrada.

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente automobilistico nel quale è rimasto coinvolto. Il giovane è stato subito ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stato dichiarato il decesso poco fa. Per il giovane volontario, si era mobilitata l'intera città, stretta nella preghiera e nella speranza attorno a lui e alla sua famiglia. Ciro è morto a 19 anni.

"Ciro Campagna non è più tra noi", ha commentato il sindaco di Foggia, Franco Landella. "Nonostante la sua giovanissima età, era impegnato fattivamente in una associazione di Protezione Civile che, assieme alle altre realtà associative locali, svolge quotidianamente importanti funzioni sul territorio. Era un ragazzo di 19 anni con tanti sogni da realizzare ma una tragica fatalità gli impedirà di continuare il suo cammino su questa terra.

In onore di Ciro, domani mattina verrà allestita la camera ardente nell'Aula consiliare di Palazzo di Città".