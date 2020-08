Foggia prega per Ciro. Fiato sospeso per il volontario di Protezione Civile travolto da un'auto sull'A16. "Forza guerriero"

Ha subito più di un'operazione in poche ore e adesso è in rianimazione Ciro, foggiano di 19 anni, volontario della Protezione Civile, che ieri è stato travolto da un'auto sull'A16 mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nei pressi di Candela. Il giovane era stato trasportato al Policlinico Riuniti con l'elisoccorso.

Foggia da ieri è in apprensione e prega per lui. "Siamo tutti con te", "non mollare", scrivono sui social i suoi concittadini che si stringono intorno a lui e alla sua famiglia con messaggi di incoraggiamento. "Ne dobbiamo ancora fare di interventi antincendio - sono le parole di un volontario come lui - forza guerriero".