Tubatura dell'acqua esplode in un'aula dell'Altamura-Da Vinci: "C'era una puzza incredibile"

Dall'Altamura-Da Vinci di Foggia confermano lo scoppio delle tubature dell'acqua avvenuto in una classe quarta del plesso dell'istituto superiore di via Rotundi, segnalatoci peraltro da più lettori, in cui si vede il pozzetto divelto sotto a un banco. I ragazzi non erano in classe al momento dello scoppio.

L'incidente, dovuto verosimilmente alla pressione provocata dall'otturazione dei water, trovati pieni di cartacce e materiale di altro tipo, ha provocato l'allagamento della classe e dei corridoi. "Si sentiva una puzza incredibile" dicono gli studenti, trasferiti momentaneamente in altre classi, nelle more dell'intervento della ditta specializzata che questa mattina ha effettuato un primo sopralluogo.

L'intervento di ripristino delle tubature delle toilette (che sono state chiuse) e dell'operazione di spurgo. è programmato per la giornata di domani. "Al momento la situazione è sotto controllo, è stato liberato il corridoio e ripulito tutto" fanno sapere dall'istituto.