Conny esce dall'ospedale: la giovane mamma torna a casa con i suoi gemellini, tutta Foggia si è mobilitata per lei

Conny è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con i suoi due bambini. La giovane mamma di Foggia, finita in Rianimazione per le complicanze derivanti da un parto gemellare prematuro ha finalmente lasciato l'ospedale con i suoi cuccioli.

Lo ha annunciato, dai propri canali social, il dottor Lorenzo Lo Muzio della Ginecologia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia. Lo Muzio, riprendendo direttamente le parole della giovane mamma, ha ringraziato "tutte le persone che nei giorni scorsi hanno ascoltato il nostro appello a donare sangue per lei affinché si rimettesse dopo il parto".

"Conny è stata in Rianimazione, seguita e accudita da tutto lo staff medico che, per precauzione, aveva fatto giungere la richiesta alla popolazione", ricorda. "In tantissimi avete risposto e di questo siamo grati e orgogliosi. La generosità è ancora un bene diffuso. Grazie naturalmente anche al Centro trasfusionale del Policlinico Riuniti diretto dal prof. Michele Centra e alla sua équipe". La giovane mamma è stata seguita da tutto lo staff del dott. Lorenzo Lo Muzio.