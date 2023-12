Postazione 118 nel mirino, danneggiata l'auto di un'infermiera: "Qui a Borgo Incoronata lavoriamo con la paura"

Non c'è pace per gli operatori sanitari della postazione del 118 di Borgo Incoronata. Domenica 17 dicembre il finestrino anteriore dell'auto di un'infermiera della Asl di Foggia, è stato infranto e distrutto. La Citroen C3 era parcheggiata nelle vicinanze del presidio. L'atto vandalico è stato compiuto tra le 18 e le 19.30. Un episodio analogo era avvenuto nel maggio 2020.

Chi ha agito ha approfittato dell'assenza del team in quel momento impegnato in un codice rosso. Al rientro in postazione l'amara sorpresa: "Dal 2019 ci fanno solo promesse, ma noi continuiamo a subire danni che ripariamo a nostre spese. Nessuno fa niente, lavoriamo con la paura. Non se ne può più".

La postazione si trova in un luogo completamente isolato che affaccia sulla campagna. Il sindaco di Carapelle avrebbe manifestato l'intenzione di mettere a disposizione una nuova struttura con il beneplacito di Sanitaservice. Esausti e terrorizzati, i dipendenti di Sanitaservice attendono spiegazioni dalla Asl Fg.

Dal 2019 sono innumerevoli gli atti vandalici, i furti tentati e riusciti. Il più clamoroso nel gennaio del 2021, quando i ladri rubarono un'ambulanza, fortunatamente ritrovata dai carabinieri (guarda il video). Nel settembre 2020 fu forzato il portone di ingresso ai locali del 118. La notte del 6 febbraio di quest'anno è stato tentato il furto dell'auto di uno dei soccorritori.