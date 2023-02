Danneggiata l'auto di un soccorritore 118: "Qui per salvare vite umane, ma non ci sentiamo al sicuro"

Ancora un brutto episodio nei pressi della postazione del 118 a Borgo Incoronata, dove nel gennaio 2021 era stata rubata finanche un’ambulanza. La scorsa notte è stata danneggiata l’auto di un autista soccorritore nella parte posteriore del finestrino destro, letteralmente infranto: “Lasciateci in pace, non ci sentiamo sicuri, noi lavoriamo per salvare vite umane”.

C'è sconcerto e paura per l’ennesimo atto vandalico compiuto sulle auto parcheggiate di proprietà dei sanitari. Numerosi i furti compiuti dai malintenzionati, che stanno mettendo a dura prova la resistenza di chi, ogni mattina, si reca al lavoro per salvaguardare la salute dei cittadini: “Non possiamo più lavorare in un clima di insicurezza”.