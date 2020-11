Coronavirus, impennata di casi a Torremaggiore. Almeno 90 positivi: "Dati non confortanti"

"Nel giro di pochi giorni si è impennato il numero di contagi nella nostra comunità". È quanto riferisce il sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo con un post su Facebook. Malgrado non ci sia contezza del numero preciso, il primo cittadino avverte che i dati non sono confortanti: "Abbiamo raggiunto circa 90 contagi. Purtroppo questa volta il virus corre all'impazzata, dobbiamo bloccarlo. Dobbiamo fermarci per quello che possiamo".

"Cerchiamo di muoverci solo per necessità - ha aggiunto Di Pumpo - e non creiamo assembramenti, non organizziamo cene, pranzi e riunioni affollate. Rispettiamo il distanziamento e indossiamo la mascherina sempre".