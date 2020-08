Nuovi casi positivi in Puglia rientrati da Grecia e Albania, altri collegati a persone già infette al Coronavirus

Trentratre nuovi casi positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, nove di questi sono stati registrati in provincia di Foggia, dove però in 48 su 61 comuni non si registra nemmeno un contagiato. Tredici i centri della Capitanata dove c'è almeno una persona positiva.

Degli ultimi nove casi due sono stranieri, altri duecollegati a un caso positivo già noto rientrato dalla Croazia, uno riguarda una persona rientrata dalla Grecia, altri due ancora sono collegati rispettivamente a due positivi già individuati.

Un positivo all'infezione è stato individuato grazie all'attività di screening mentre per un caso sintomatico sono in corso le indagini epidemiologiche. Per tutti - fa sapere il direttore generale della Aasl di Foggia Vito Piazzolla - sono state già attivate le attività di tracciamento dei contatti stretti.

Gli altri casi positivi al Covid-19 in Puglia

Antonio Sanguedolce (Asl Bari): "Nella giornata odierna il dipartimento di Prevenzione ha individuato 11 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Tra questi si registrano due rientri dall’Albania, sei contatti stretti di casi già presi in carico e altri tre per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e tracciamento”.

Alessandro Delle Donne (Asl Bat): “Oggi si registrano due casi sintomatici per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche. Il dipartimento di prevenzione ha già avviato le attività di tracciamento per individuare i contatti stretti”.

Giuseppe Pasqualone (Asl di Brindisi): "Un caso Covid in provincia di Brindisi riguarda un ragazzo che al ritorno dalle vacanze ha chiesto di essere sottoposto al tampone. Sono positive due donne appena rientrate dall’Albania e due pugliesi che sono stati in vacanza in Grecia. Un altro caso registrato era stato a contatto con un soggetto positivo. Il settimo caso è stato sottoposto a tampone di controllo".

Rodolfo Rollo (Asl Lecce): "“Sono 4 i casi registrati oggi nella provincia di Lecce: uno legato a casi già noti, uno entrato in contatto con un positivo, uno di rientro dall’Albania e un residente fuori regione attualmente presente nel nostro territorio. Proseguono tutte le iniziative utili per prevenire e individuare eventuali nuovi casi”.