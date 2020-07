Coronavirus: contagiato bambino di quattro mesi in Puglia, positivi anche il padre e la madre

In attesa del bollettino epidemiologico del 31 luglio, è notizia di poco fa che tra i contagiati dall'infezione da Covid-19 in Puglia c'è anche un bambino di quattro mesi, che ora si trova in isolamento insieme ai suoi genitori, anch'essi positivi.

A darne notizia è l'Ansa, che anticipa anche che la task force della Regione Puglia starebbe lavorando ad una nuova circolare con nuove misure di sicurezza per limitare i contagi.