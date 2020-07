Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Foggia. In Puglia due contagi e un decesso nel Barese

Due nuovi casi positivi al Coronavirus in Puglia su 1862 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi 31 luglio 2020: uno in provincia di Bari - dove si è registrato anche un decesso - e un altro nel Foggiano.

Superata la soglia dei 240mila test dall'inizio dell'emergenza ad oggi, i pazienti guariti restano a 3964 mentre gli attualmente positivi scendono di una unità, a 95, per effetto del paziente morto nel Barese. Di questi 18 sono ricoverati, mentre i restanti 77 si trovano in isolamento domicilaire. Le vittime del Covid salgono a 552.

La situazione in provincia di Foggia resta invariata. Sono sempre 55 i comuni Covid-free, sei quelli in cui si registra almeno un caso.



I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.