Focolaio all'Ual di Foggia: tre ospiti ricoverati in ospedale. Asl pronta a isolare un intero piano della Rsa

Sono otto i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in provincia di Foggia, come si evince dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 20 settembre 2020. Si tratta di quattro contatti di casi già noti, due persone sintomatiche e due persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero.

Per quanto riguarda il focolaio all'interno della Rssa Ual Unione Amici di Lourdes di Foggia, dove ieri sono state registrate altre 8 positività su 10 tamponi effettuati ai contatti stretti dei primi 2 casi positivi, il direttore generale Vito Piazzolla specifica che "la Asl di Foggia è impegnata nel monitoraggio continuo della criticità". Nel pomeriggio di ieri sono stati sottoposti a tampone i restanti 43 ospiti e tutti i 43 operatori tra personale di ruolo, volontari e operatori della protezione civile. "Al momento - fa sapere il dg - siamo in attesa dei risultati. Per 3 degli ospiti positivi si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Tempestivamente è stato incaricato il dipartimento di Prevenzione che ha effettuato un sopralluogo in modo da verificare il rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura. Gli esiti di questo sopralluogo saranno comunicati alla direzione generale lunedì. Nel frattempo abbiamo avviato una procedura di messa in sicurezza in modo da isolare, qualora fosse necessario, un intero piano della struttura per la gestione dei casi positivi asintomatici o paucisintomatici attraverso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U. S. C. A.) e l'equipe della M.A.R. dedicata”.