Focolaio nella Rsa di Foggia: c'è una vittima. Si attende l'esito di 80 tamponi. Trasferiti i positivi sbarcati a Vieste

Non si saprà prima di questa sera l'esito degli 80 tamponi eseguiti ieri pomeriggio nei confronti dei pazienti e del personale della Rsa Ual Unione Amici di Lourdes di viale Ofanto a Foggia, dove uno degli otto positivi sarebbe deceduto. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina con patologie pregresse. Alcuni sarebbero stati trasferiti negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo.

Nel frattempo, da parte del servizio igiene, prosegue la ricostruzione della catena dei contatti all'indomani del focolaio e del sopralluogo, da parte del dipartimento di prevenzione, all'interno della struttura.

Sarebbero stati trasferiti invece in una struttura ad hoc in provincia di Lecce i quattro stranieri sbarcati l'altroieri mattina sulle coste del Gargano, in località Baia dei Campi a Vieste, risultati positivi al test per l'infezione da Covid-19.