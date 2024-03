Tolleranza zero nel quartiere ferrovia dove regna l'anarchia

La Polizia di Stato, in sinergia con la Polizia Locale di Foggia, Proseguono senza sosta le attività di contrasto al degrado urbano nel 'Quartiere Ferrovia' finalizzate alla prevenzione e repressione di forme di abusivismo commerciale e di illegalità diffusa. Nel pomeriggio del 13 marzo alcuni agenti sono stati accerchiati da un gruppo di stranieri perché non portassero a compimento il sequestro di merce contraffatta.

Nel pomeriggio di ieri 14 marzo è stato effettuato un intervento operativo congiunto con la cinturazione delle vie della zona e le capillari attività di controllo a soggetti rintracciati. Sono state altresì verificate le autorizzazioni/licenze di alcuni esercizi commerciali.

Questo il bilancio delle operazioni: il sequestro di merce abusivamente venduta tra via Podgora e via Monfalcone per un totale di 414 pezzi, di un veicolo senza copertura assicurativa e di un altro con targhe non corrispondenti a marca e modello. Un daspo urbano nei confronti di una persona che bivaccava in piazza Vittorio Veneto e dieci sanzioni per sosta vietata. Trenta in tutto le persone identificate, venti veicoli e sette locali commerciali controllati.

"Le attività di contrasto al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità" assicurano dalla Questura.

“Il Quartiere Ferrovia resta una nostra priorità. Le operazioni di contrasto al degrado urbano e altri fenomeni di illegalità condotte in questi mesi sono la prova di quanto l’amministrazione stia mettendo in atto ogni azione possibile per migliorare le condizioni di vita dei residenti e dei commercianti”. Lo afferma l’assessora alla Polizia Locale, Daniela Patano , in merito all’operazione condotta nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti del Comando di Polizia Locale di Foggia: “In queste settimane la Polizia Locale ha condotto numerose operazioni in città. In particolare, l’attività del Comando si è concentrata sul Quartiere Ferrovia, dove da tempo insistono forti criticità. La risposta dell’amministrazione è concreta e finalizzata a ripristinare il principio di legalità e sicurezza nella zona. Certo, questo è un primo passo verso la normalizzazione di un Quartiere che in questi anni è stato collocato ai margini dell’agenda politica. Tuttavia, crediamo sia necessario - oltre un fermo e serrato controllo sulle attività illecite, sul bivacco e sull’ordine stradale - instaurare un dialogo con i residenti e i commercianti della zona, italiani e stranieri, per favorire un processo di integrazione ormai scontato quanto necessario".