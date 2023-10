Confiscati i beni di Raduano, il boss di Vieste evaso dal carcere di massima sicurezza

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di 'confisca in executivis' per sproporzione, emesso su richiesta della Procura Generale della Repubblica del capoluogo di Regione, dalla II Sezione Penale della locale Corte di Appello, che ha per oggetto beni del valore di circa 600mila euro riconducibili al noto boss della mafia viestana Marco Raduano, evaso dal carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros di Nuoro il 24 febbraio scorso.

Il 40enne, esponente di spicco della mafia garganica, si era calato dalla struttura scivolando lungo le lenzuola annodate. Dopo il tonfo, la corsa. La fuga era pianificata da tempo e il boss avrebbe goduto dell’appoggio di qualcuno. La sala operativa del carcere nuorese, stranamente, quel giorno non era presidiata per mancanza di personale. Marco Raduano stava scontando una condanna definitiva a 19 anni per traffico di droga.

All’esito di specifiche analisi tecnico-giuridiche, di attività di approfondimento investigativo e di mirati accertamenti volti a ricostruire la situazione patrimoniale del Raduano, è stato possibile accertare che lo stesso ha accumulato un ingente patrimonio derivante dallo svolgimento delle attività illecite e goduto di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati.

L’indagine economico-patrimoniale dei finanzieri, che ha avuto ad oggetto un periodo temporale molto ampio (2007-2022), è consistita, tra l’altro, nell’analisi di copiosa documentazione, tra cui i contratti di compravendita dei beni immobili, di autovetture e di numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l’intero nucleo familiare investigato, verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica.