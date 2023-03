Movida violenta in piazza Mercato: 21enne foggiano condannato per due violente aggressioni

Movida violenta e aggressioni in piazza Mercato. Per gli episodi che, in sequenza, hanno scosso e allarmato la città di Foggia, nell'estate del 2021, il Tribunale di Foggia, II Sezione Penale, ha condannato, questa mattina, un 21enne foggiano, alla pena complessiva di 5 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di lesioni aggravate. Tale condanna è costituita dalla pena due anni e mesi otto di reclusione per la violenta aggressione del 22 agosto, più tre anni di reclusione per un analogo episodio avvenuto, nella stessa piazza, la notte del 4 settembre.

Il processo è stato istruito dalla pm Rosa Pensa e si è concluso questa mattina dinanzi al Tribunale di Foggia in composizione collegiale. Per l’episodio del 22 agosto, un altro ragazzo è stato processato, con rito alternativo. In quel caso, gli imputati hanno aggredito un ragazzo straniero, “sferrando al predetto calci e pugni in più parti del corpo”, si legge nel capo di imputazione, fino a quando la vittima si è accasciata al suolo. A quel punto, la vittima è stata colpita “con un ulteriore calcio in volto nonostante fosse accasciato al suolo”, poi è stato ingiuriato “con frasi razziste ripetute più volte”. La vittima di aggressione, difesa dall’avvocato Michele Santino, ha riportato lesioni gravi, “consistite in un trauma cranio facciale con frattura ossa nasali, giudicate guaribili in 25 giorni”. L’aggressione è stata commessa in concorso con tre minori.

L’altro episodio contestato risale al 4 settembre dello stesso anno e ha visto come vittima un ragazzo minorenne, difeso dall’avvocato Mario Aiezza. L’imputato, in concorso con un soggetto minorenne e altri ancora in via identificazione, ha aggredito la vittima nei pressi di un bar colpendola “con calci e pugni in più parti del corpo, nonché in pieno volto, al capo ed al collo”. Tutto ciò ha causato al ragazzino lesioni consistite in “trauma cranico contusivo, trauma della piramide nasale, frattura dell'osso orbitale sinistro, lesioni dell'occhio sinistro ancora in fase di accertamento, varie lesioni al cranio ed al viso, tumefazione al collo, agli zigomi, alle mascelle e lesioni alle labbra in fase di accertamento con prognosi non definitiva di 30 giorni”, successivamente stimata in oltre 40 giorni, dopo ulteriori accertamenti e perizie.

Nel dispositivo, i giudici hanno condannato, inoltre, l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle due parti civili costituitesi nel procedimento, oltre alla refusione delle spese di costituzione e rappresentanza della stessa. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi 90 giorni.