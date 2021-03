Nas nei bar degli ospedali pubblici e privati: irregolarità anti-contagio e alimenti in cattivo stato, multe salate ai titolari

Controlli e sanzioni dei carabinieri Nas, di concerto con il ministero della Salute, in bar ed esercizi commerciali di ospedali pubblici e privati d'Italia. Anche a San Severo

Su 382 controlli dei carabinieri per la Tutela della Salute effettuati negli ultimi giorni di concerto con il ministero della Salute presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno di ospedali e presidi sanitari pubblici e privati, 132 hanno evidenziato irregolarità.

Dieci titolari di bar e servizi di ristoro sono stati deferiti alle autorità giudiziarie per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ulteriori 128 titolari sono stati sanzionati per violazioni amministrative per un importo pari a 125mila euro.

Tra le inosservanze accertate dai Nas anche l'inosservanza delle misure di contenimento epidemico.

In 17 episodi è stata rilevata la mancata attuazione di attività preventive alla diffusione del Covid-19 come l'apposizione di cartelli indicativi del numero massimo di persone ammesse nei bar e delle norme di comportamento, della presenza di gel disinfettanti nonché la mancata esecuzione della pulizia e sanificazione dei locali.

Accertate irregolarità presso gli esercizi commerciali di vari nosocomi pubblici e privati di Catanzaro, Cosenza, San severo, Sassari, Macomer, Olbia, Narni e Novara

Nei casi più gravi è stato constatato il sovraffollamento di clienti nell'esercizio, come accertato a Pietra Ligure, in provincia di Savona e gravi inadempienze alle restrizioni in materia di contenimento, con l'adozione di provvedimenti sospensivi dell'attività di somministrazione nei confronti di due bar interni agli ospedali di Cefalù e Licata.