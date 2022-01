Scenario di guerra nel Foggiano, la mafia alza il tiro con tre bombe in 24 ore: "Territorio culturalmente compromesso"

In provincia di Foggia il 2022 è cominciato nel peggiore dei modi. Tre bombe in 24 ore, che vanno ad aggiungersi agli innumerevoli atti vandalici compiuti durante i festeggiamenti del nuovo anno. Un negozio di fiori a Foggia, una concessionaria d'auto e una profumeria a San Severo, sono le tre attività finite nel mirino della malavita. Danni ingenti, soprattutto morali, decine di cittadini svegliati di soprassalto come non accadeva da moltissimo tempo. Danni ai vetri delle abitazioni, ai portoni dei condomini e alle auto in sosta. Uno scenario di guerra.

Sembra di essere ripiombati negli anni in cui un giorno sì e l'altro pure, soprattutto nel capoluogo dauno, gli ordigni ai negozi segnavano lo scorrere del tempo. Nessuno vedeva o sentiva. E non sempre il grido di dolore delle vittime, o i segni evidenti delle bombe, provocavano rabbia e indignazione. Era la normalità nella terra piegata dalla quarta mafia, nella provincia in cui ben cinque comuni, compresa Foggia, sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose.

In via Acquaviva rimbomba ancora quel 'Chiudilo!' urlato dal balcone da un residente evidentemente esasperato e stremato dopo il secondo attentato a 'Il Sorriso di Stefano'. "No, perché devono vincerla loro?" la risposta.

A dare manforte alla Foggia che produce, da qualche giorno c'è la neonata associazione antiracket Fai presieduta dagli imprenditori che non si sono piegati al rumore delle bombe o che hanno denunciato la 'Società Foggiana', da Luca Vigilante a Lazzaro D'Auria. La battaglia contro il "nemico numero uno dello Stato' è ancora molto lunga e va affrontata anche iniettando anticorpi contro qualsiasi forma di illegalità. "O è difficile uscirne" come evidenziato qualche settimana fa dal pm Antonio Laronga. Lo ha detto anche il procuratore Vaccaro: "Foggia è un territorio culturalmente compromesso".

E mentre imperversa la tempesta dei casi Omicron, a San Severo e a Foggia, piovono bombe. E' tornato, in tutta la sua violenza, l'incubo del racket delle estorsioni, reato per il quale la Capitanata - va evidenziato - detiene comunque da tempo il primato. Qui "la criminalità ha una aggressività che continua a essere eccessiva nonostante le operazioni messe a segno". Oltre sessanta operazioni antimafia e 400 ordinanze di custodia cautelare dal 9 agosto 2017.

C'è bisogno di squadre investigative e di presidi giudiziari vicini alla gente, almeno due procure, una nel Basso Tavoliere e un'altra sul Gargano. Presso il tribunale di Foggia ci sono 12mila processi prendenti in fase dibattimentale. Il territorio è molto vasto, ci sono 61 comuni, zone impervie e isolate, che si estendono lungo 7mila km. Servono anche una sezione della Dda, distaccata della Corte d'Appello e un tribunale dei minori, atteso che, come ha sottolineato a più riprese Vaccaro, c'è un problema molto grave di devianza minorile.