Le bombe "ritornano" a Foggia, danni ingenti a un negozio di fiori: "Sembrava di stare in guerra"

Bomba a Foggia. Dopo i due ordigni piazzati e fatti esplodere ieri a San Severo davanti a due attività commerciali, questa mattina anche il capoluogo dauno si è svegliato con la notizia di una esplosione avvenuta in via Guido Dorso. Nel mirino dei malviventi 'La Magia dei fiori', il negozio di composizioni floreali per ogni evento, situato al civico 39. Ingenti i danni, completamente divelta la saracinesca. "Stavo dormendo e ho sentito un forte boato. Sembrava una bomba come quelle dei bombardamenti durante la guerra che io ho vissuto" il commento di un residente ribattuto dall'Ansa.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 2.30 ed è stata fortissima: danneggiata l’attività colpita, ma anche i vetri degli appartamenti al primo piano e del portone d’ingresso del vicino condominio. I vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona mentre alle forze dell’ordine spettera il compito di avviare le indagini del caso. L'area è stata transennata.