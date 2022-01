Bomba al ristorante 'Poseidon': quarto atto intimidatorio nel Foggiano, il secondo in città

Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere in danno del ristorante-friggitoria 'Poseidon' di vico Ciancarella, a Foggia. Il fatto è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi e l'episodio è all'attenzione della polizia.

Si tratta del quarto attentato dinamitardo registrato nel Foggiano dall'inizio dell'anno, in secondo in città, dopo l'esplosione in danno di un negozio di fiori in via Guido Dorso, a cui si aggiunge l'avvertimento alla ditta 'New Coffee' 0861' di qualche giorno fa. L'attività 'Poseidon', in particolare, fu già vittima della 'stagione delle bombe' del 2019. A questo episodio seguì l'arresto del presunto responsabile. Al vaglio della polizia i filmati delle telecamere presenti in zona.