Follia in una scuola: balordi vandalizzano aule e corridoi, tentano di dar fuoco a una tenda

Indagini in corso a San Marco in Lamis per i gravissimi fatti di ieri pomeriggio, domenica 8 maggio, quando ignoti hanno fatto irruzione nei locali della scuola media Francesca De Carolis, provocando ingenti danni.

Computer distrutti, aule e corridoi imbrattati attraverso l’utilizzo degli estintori. I vandali hanno dato fuoco anche alla tenda del teatro e divelto la porta d’ingresso della palestra. Per colpire avrebbero staccato l’energia elettrica

I carabinieri, che indagano sull’accaduto, sarebbero sulle tracce dei responsabili, probabilmente adolescenti. Sul posto, per la conta dei danni e i rilievi, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti il sindaco, l’assessore alla Cultura Sacha De Giovanni, gli operatori scolastici e la protezione civile.

Per i lavori di riparazione e ripristino delle aule, per garantire la salute degli alunni e del personale scolastico, il primo cittadino Michele Merla, ha ordinato la sospensione, per la giornata di oggi, delle attività didattiche.