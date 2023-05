In fuga dopo una rapina si ribaltano, ma lasciano tracce sul Doblò rubato: presi altri due minorenni

Si erano dati alla fuga a bordo di un Fiat Doblò rubato, dopo una rapina a un bar di Casalvecchio di Puglia, ma nelle curve all’uscita del paese avevano perso il controllo del mezzo e si erano ribaltati. In due avevano fatto perdere le proprie tracce abbandonando il veicolo e dileguandosi nelle campagna, con il favore delle tenebre, ma nella concitazione avevano lasciato alcune tracce ‘invitanti’ per i carabinieri.

Hanno appena 16 anni, sono di San Severo, è sono accusati di rapina aggravata in concorso e del furto di un furgone. I carabinieri della Stazione di Castelnuovo della Daunia, coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Lucera e San Severo, oggi hanno chiuso il cerchio sul colpo messo a segno lo scorso 13 aprile al bar ‘Incontro’ in corso Skanderbeg, nel centro del piccolo comune dei Monti Dauni, che aveva destato clamore in paese e nei Casali.

Un giovane, con volto coperto da passamontagna, aveva fatto irruzione all’interno di un bar e, armato di coltello, aveva costretto il relativo titolare a consegnare il contenuto della cassa, vale a dire 200 euro.

Il 17enne, però, non aveva avuto particolare fortuna, perché i cittadini di Casalvecchio, appena uscito dal bar, lo avevano inseguito e bloccato, impedendogli di raggiungere i due complici che lo aspettavano a bordo di un Fiat Doblò, che i tre avevano precedentemente rubato a San Severo. Disarmato, era stato consegnato ai carabinieri della Stazione di Casalnuovo Monterotaro, giunti sul posto dopo la chiamata al 112.

Le successive indagini, anche grazie agli indizi trovati sul mezzo, messi sistema con una serie di elementi, hanno portato all’arresto dei presunti complici, stamattina, alle prime luci dell’alba. I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. “L’odierna operazione, frutto dell’azione sinergica della Procura del Minori di Bari e dei Carabinieri – scrivono dal Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia - costituisce una concreta risposta alla domanda di sicurezza avanzata recentemente dai cittadini dei comuni di Casalvecchio, Casalnuovo Monterotaro e Casalnuovo di Puglia”.

Dai social, ieri sera, il sindaco di Casalvecchio, Noè Andreano, aveva annunciato arresti relativi a fatti criminosi avvenuti in paese negli ultimi tempi e, a nome della comunità, aveva ringraziato l'Arma.