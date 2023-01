Omicidio Mastromatteo, a due anni dal dramma tutto tace: "Siamo all'oscuro di tutto"

“Ad oltre due anni dalla tragica di morte di Michele Mastromatteo, i familiari continuano ad essere all’oscuro di tutto: nonostante la nostra formale richiesta, non ci sono state comunicate decisioni relative alla proroga dei termini delle indagini, informazione che ci è giunta in via del tutto informale”.

E’ quanto denuncia a FoggiaToday l’avvocato Giuseppe Falcone che, con la collega Fiorella Trocano, rappresenta i familiari del 46enne di Peschici scomparso il 25 settembre di due anni fa e ritrovato senza vita alcune settimane dopo, nelle campagne in agro di San Nicandro Garganico. Per il fatto due persone sono state iscritte, in due momenti differenti, nel registro degli indagati, il primo per le ipotesi di reato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, il secondo pare con una posizione subalterna.

“Per il primo, abbiamo saputo informalmente, le indagini sono state prorogate due volte”, precisa il legale, “giungendo al termine dei due anni (ovvero 12 mesi, più due proroghe di 6 mesi ciascuna) entro il quale la Procura deve decidere se archiviare il caso o disporre un rinvio a giudizio. Ma nel frattempo un secondo indagato è stato iscritto nel registro e, in questo caso, le indagini sono ancora in corso”, precisa il legale.

Nessuna comunicazione formale, però, sarebbe giunta ai legali della famiglia Mastromatteo, che in passato hanno dovuto subire anche lo strazio di vedere il corpo del proprio caro bloccato in obitorio per quattro mesi, ‘ostaggio’ della burocrazia. “I miei assistiti ora chiedono chiarezza sul prosieguo delle indagini e si augurano che il nuovo pm titolare delle indagini (il precedente è stato trasferito), possa gestire al meglio la comunicazione tra le parti, a fronte di una vicenda così drammatica”.