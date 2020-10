Trovato senza vita il corpo di Michele Mastromatteo: il 47enne di Peschici era scomparso da 15 giorni

Tragico epilogo per la scomparsa di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici scomparso nel nulla da 15 giorni. L'uomo è stato trovato senza vita, nella tarda serata di ieri, nelle campagne in agro di Cagnano Varano, dove negli ultimi giorni si erano intensificate le battute di ricerca dei carabinieri.

"La certezza assoluta dell’identità si potrà avere solo a seguito di analisi di laboratorio", fanno sapere dal Comando provinciale dei carabinieri di Foggia. "Per le cause della morte, invece, si dovranno attendere gli esiti dell’autopsia". Il cadavere si trova ora a Foggia, in attesa di essere sottoposto all'esame autoptico. Sconvolti i familiari dell'uomo, che hanno appreso la notizia in piena notte.