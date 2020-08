Foggia sott'acqua dopo il violento nubifragio: strade e garage allagati, paura per alcuni automobilisti in panne

Decine e decine di box, scantinati e abitazioni al pianterreno allagati.

Sono stati almeno una cinquantina gli interventi (messa in sicurezza e prosciugamenti con pompe idrovore) effettuati nel corso della notte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, supportati dalle squadre dei vicini distaccamenti, dirottate sul capoluogo dauno per far fronte al violento nubifragio che, ieri sera, ha sorpreso la città.

In azione anche i volontari della protezione civile Era Ambiente. Altri 30 interventi sono ancora da espletare in coda, ma non è escluso che altri se ne aggiungeranno in corso di mattinata, man mano che i residenti prenderanno coscienza dei danni subiti.

Come previsto dall'allerta meteo 'arancione', dalle 21 di ieri, un violento nubifragio si è abbattuto su Foggia creando notevoli disagi: dal sottopasso di via Scillitani (chiuso per l'emergenza maltempo) a viale Europa, dalla zona 'Cavalli Stalloni' a via Capitanata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allagati anche larghi tratti di via Lenotti, via Imperiale, viale Colombo e viale Primo Maggio. In alcune zone delle città si è raggiunto il metro di acqua. Lunghi black-out e continui sbalzi di tensione sono stati registrati in vari quartieri. Tratti in salvo, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche, alcuni automobilisti in panne o rimasti 'intrappolati' con l'auto nel fiume di acqua piovana. Questa mattina la situazione climatica è tornata alla normalità.