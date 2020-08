Intenso nubifragio su Foggia: allagamenti e black out in città, chiuso il sottopasso di via Scillitani

In azione con idrovore la protezione civile di E.R.A Ambiente, per liberare scantinati, box e pianterreni. Vigili del fuoco a lavoro anche in via Lucera, ma si registrano allagamenti anche in viale Europa e via Capitanata