Maltempo: danni ingenti, allagamenti e disagi in Capitanata. Comuni sotto allerta

Le piogge e i violenti temporali che in questi giorni si sono abbattuti sul Foggiano hanno causato allagamenti e disagi alla viabilità nel Foggiano. In particolare, a Serracapriola sono stati registrati diversi danni alle strade tra cui alberi caduti, allagamenti, fango e detriti. "Sin da questa mattina l'amministrazione comunale, insieme alla protezione civile ed i vigili del fuoco, è a lavoro per ripristinare la viabilità", fanno sapere dal Comune.

Al momento le strade da e per Serracapriola sono tornate quasi tutte percorribili. La provincia sta liberando le strade provinciali dal fango con i propri mezzi mentre per quanto riguarda i lavori di scavo della rete elettrica nel centro abitato la ditta è stata contatta e sta intervenendo per colmare le tracce svuotate del materiale a causa della pioggia torrenziale. "Raccomandiamo molta prudenza e di segnalare eventuali ulteriori disagi".

Resta in vigore la doppia allerta meteo (per rischio idrogeologico e vento) emessa ieri dalla protezione civile regionale. Tra gli aggiornamenti, occhi puntati su alcuni comuni del Foggiano per possibili scenari di rischio: 'giallo' (Possibili allagamenti di locali interrati e sottopassi, fenomeni di scorrimento superficiale lungo la rete viaria, rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, innesco di smottamenti localizzati) per le zone di Apricena, Poggio Imperiale, Carlantino, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia e Peschici; 'arancione' (Moderata probabilità di allagamenti localizzati, fenomeni di rigurgito del sistema di smaltimento delle acque piovane, fenomeni di inondazione localizzata in corrispondenza del reticolo secondario ed urbano; probabile innesco di smottamenti localizzati e di instabilità dei versanti di tipo superficiale di limitate dimensioni) per i comuni di Lesina, San Paolo di Civitate e Torremaggiore; 'rosso' (Elevata probabilità di diffusi fenomeni di allagamento e rigurgiti del sistema di smaltimento delle acque piovane, di fenomeni di smottamento e di instabilità dei versanti, di fenomeni di scorrimento superficiale con trasporto di materiale) per Chieuti e Serracapriola.