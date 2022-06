Il maltempo non molla la Puglia: vento forte e temporali, doppia allerta sul Foggiano

Il maltempo non molla la Puglia, e nemmeno il Foggiano dove scatta una doppia allerta meteo: 'arancione' per rischio idrogeologico per temporali e 'gialla' per vento.

La prima scatterà alla mezzanotte tra il 9 e 10 giugno e resterà in vigore per le successive 20 ore. Tra gli eventi previsti 'Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Vento forte e temporali, scatta doppia allerta meteo sul Foggiano'.

Per il territorio di Capitanata sono interessati dal bollettino i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Sub Appennino Dauno', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Basso Fortore'. La seconda allerta, quella 'gialla', scatterà alla stessa ora e riguarderà sia la Capitanata che il resto della regione. Previsti "venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte".