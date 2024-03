Panico in pronto soccorso, trasportato in codice rosso con la moglie aggredisce sanitari: cinque feriti

Un medico rianimatore dell'elisoccorso con una prognosi di 25 giorni, un medico del pronto soccorso con cinque giorni di prognosi, due infermiere e un oss con prognosi dai due ai tre giorni. Il primario del pronto soccorso del Policlinico Foggia, Paola Caporaletti, ricostruisce l'episodio avvenuto ieri 23 marzo pubblicato sulle colonne della nostra testata.

"Dopo un incidente mortale che ha coinvolto un auto e una moto due occupanti della autovettura sono stati portati al pronto soccorso. L'uomo è arrivato in ambulanza alle 19.31 e la moglie in elisoccorso alle 19.39, entrambi in codice rosso. L'uomo si è alzato dalla barella e ha iniziato ad aggredire verbalmente il personale sanitario e poi ha schiaffeggiato e colpito con più testate il rianimatore dell'eliambulanza che stava soccorrendo la moglie. Ha poi aggredito altri operatori sanitari e anche i carabinieri intervenuti nel frattempo. La donna è stata ricoverata in Ortopedia per una frattura al naso e a una gamba, l'uomo è stato dimesso"

Il direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone condanna fermamente l'ennesimo episodio di violenza agli operatori sanitari: "Acquisiremo tutti gli elementi necessari ad approfondire ulteriormente la vicenda".