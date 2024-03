Aggressione choc in pronto soccorso: paziente dà una testata e uno schiaffo a un medico

Attimi di paura ieri sera 23 marzo, intorno alle 21, nella sala d'attesa del pronto soccorso di Foggia. Un medico anestesista dell'elisoccorso è stato aggredito da un uomo in evidente stato di agitazione, forse per via dell'assunzione di alcol, che gli ha prima inveito contro, insultandolo, poi lo ha colpito con uno schiaffo e successivamente con una testata, provocandogli ferita all'arcata superiore del sopracciglio e, di conseguenza, 25 giorni di prognosi.

L'aggressore è stato prontamente individuato e fermato dai carabinieri, allertati e intervenuti immediatamente sul posto. L'episodio è avvenuto appena dentro il pronto soccorso, dove il medico rianimatore del 118 della Asl Fg in servizio presso l'elisoccorso di Alidaunia, era rientrato dopo un delicato intervento per il quale era stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

Momenti terribili, successivi a un altro drammatico evento, l’incidente stradale che è costata la vita al 23enne Andrea Cacace.

L’aggressore, infatti, sarebbe uno dei soggetti coinvolti nel sinistro, sul quale sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica e l’eventuale responsabilità del conducente alla guida della Fiat Multipla che si è scontrata con la moto sulla quale viaggiava la vittima. L’uomo, giunto in pronto soccorso in evidente stato di agitazione, ha preso di mira il medico rianimatore per uno sguardo di troppo.

Dopo uno scambio di battute, si sarebbe alzato e sferrato uno schiaffo all'indirizzo del dottore, nuovamente raggiunto e colpito da una violenta testata. L'aggressione sarebbe avvenuta alla presenza delle guardie giurate. Il medico rianimatore si sarebbe visto addirittura costretto a nascondersi in bagno per sfuggire alla furia dell'uomo.