Grande successo per il progetto 'Zampette al nido', a Castelluccio Valmaggiore l’educazione cinofila si impara a scuola

Si è concluso lo scorso 25 marzo, il progetto 'Zampette al nido', un'iniziativa educativa di interventi assistiti all'animale riservata ai più piccoli, ideata dalle associazioni GAdit e Cisa, con il sostegno della polizia locale e con il patrocinio del Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Il progetto, che ha coinvolto la comunità scolastica dell'Istituto comprensivo Virgilio Salandra, ha visto la partecipazione di 25 alunni della scuola dell'infanzia e 18 studenti delle prime due classi della scuola primaria.

Durante gli incontri, i bambini hanno avuto l'opportunità di interagire con due mascotte, Mamy e Big, imparando a conoscere le dinamiche e le emozioni legate agli animali, oltre a riconoscere i potenziali pericoli.

"Sono davvero soddisfatto – ha sottolineato il sindaco Pasquale Marchese - del successo del progetto 'Zampette al nido', che ha rappresentato un'occasione preziosa per i nostri bambini di avvicinarsi al mondo animale in modo sicuro e divertente. L'entusiasmo e l'interesse dimostrati dai piccoli partecipanti ci confermano che questa iniziativa ha centrato in pieno i suoi obiettivi: educare al rispetto e alla cura degli animali, promuovere l'empatia e la responsabilità, contribuire al benessere psicologico dei bambini. Ringrazio di cuore le associazioni GAdit e Cisa per aver ideato e realizzato questo progetto con grande professionalità e dedizione. Un ringraziamento particolare va anche al vigile Carlo Riccio, alla preside Maria Michela Ciampi, alle maestre e al responsabile del IV settore, Fernando De Colellis che hanno accolto e promosso questa lodevole iniziativa. L'Amministrazione comunale è impegnata a promuovere iniziative che favoriscano la crescita e il benessere dei nostri bambini, e il progetto 'Zampette al nido' rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra diverse realtà del territorio possa portare a risultati concreti e di grande valore".

Il progetto 'Zampette al nido' si è rivelato un grande successo, con i bambini che hanno mostrato grande entusiasmo e interesse per le attività proposte, come hanno potuto toccare con mano i genitori, molto soddisfatti. L'iniziativa ha inoltre permesso di creare un importante momento di condivisione tra le diverse realtà del territorio, dalla scuola alle associazioni di volontariato.

Al termine della giornata è stato offerto un buffet preparato dal gruppo di volontarie delle panchine colorate.