La Notte delle Chiese aperte per “vedere l’invisibile”

Con la “Notte delle chiese aperte”, martedì 15 agosto dalle ore 21, Vico del Gargano apre le porte a un patrimonio storico, artistico e architettonico immenso, e non solo; svelando statue, dipinti, icone sacre dei suoi più importanti edifici della cristianità, dà accesso al suo sentimento religioso e di appartenenza, alla sua stessa identità. Grazie alla disponibilità di Confraternite e delle autorità religiose, dopo il successo straordinario dello scorso anno, la “Notte delle chiese aperte” vivrà la sua seconda edizione per far scoprire, come recita il sottotitolo dell’iniziativa, cosa significhi “vedere l’invisibile”. Potranno essere visitate la Chiesa Madre, quelle dedicate a San Nicola, San Giuseppe, San Domenico, della Misericordia e la Chiesa del Carmine.

REPORTER IN 90 PAESI DEL MONDO. Oggi, lunedì 14 agosto, la Notte delle chiese aperte sarà anticipata da un altro importante appuntamento con “Agorà”, rassegna di incontri con giornalisti, autrici e scrittori che sta animando le serate di Piazza Castello con grande successo. Alle ore 21.30, protagonista assoluto sarà Alessandro Cassieri, uno dei più importanti giornalisti italiani, corrispondente per la Rai da Parigi e da Mosca, inviato speciale nelle zone di guerra e conduttore televisivo che ha lavorato in 90 Paesi dei cinque continenti. Suo Padre, Giuseppe Cassieri, scomparso nel 2008, è stato uno dei giornalisti e scrittori più apprezzati in Italia, era nato a Rodi Garganico e spesso trascorreva le vacanze a San Menaio, dove anche il figlio Alessandro da bambino ha spesso passato l’estate. Alessandro Cassieri racconterà la sua vita da reporter dialogando col giornalista Aldo Giorgio Salvatori.

NINO BUONOCORE IN CONCERTO. “I primi due mesi di programmazione dell’Estate Vichese ci hanno dato e ci stanno dando grandi soddisfazioni, con un riscontro davvero lusinghiero nel gradimento espresso da cittadini e turisti che partecipano agli eventi, riempiendo le piazze e l’Anfiteatro comunale, come è successo ieri 13 agosto con lo spettacolo ancora una volta sorprendente di Matteo della Malva”, dichiara Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano. E non è finita, perché il calendario dell’Estate Vichese continuerà a offrire eventi fino al prossimo 30 settembre, anche nella frazione balneare di San Menaio. Ed è proprio a San Menaio che, sabato 19 agosto, alle ore 21 nel piazzale della stazione Nino Buonocore terrà il suo concerto accompagnato da Danilo Di Paolonicola, uno dei migliori jazzisti italiani. Autore di successi straordinari quali “Rosanna” e “Scrivimi”, Nino Buonocore ha varcato i 40 anni di una carriera artistica durante la quale si è fatto apprezzare in Italia e all’estero per la sua raffinatezza, la grande capacità autoriale, la ricchezza di una musica sempre nuova in note e parole. I ticket per il concerto possono essere acquistati in prevendita rivolgendosi al 3391300451 o presso la ricevitoria Tabacchi Angelicchio di Vico del Gargano.