Nino Buonocore in concerto a Vico del Gargano

A Vico del Gargano il 19 agosto alle 21.30 sarà il Piazzale della Stazione a ospitare il concerto di Nino Buonocore, cantautore raffinato, interprete e penna felicissima di brani meravigliosi entrati nella storia della musica italiana.

Nasce a Napoli nel 1958 e a metà degli ’70 inizia a lavorare come turnista nelle sale d’incisione. Incide i primi due 45 giri tra il 1976 ed il 1977 con il nome d’arte Adelmo Ferrari. Il debutto come Nino Buonocore avviene nel 1979 con la firma di un contratto per la RCA Italiana e il 45 giri ‘Amico coccodrillo/Due x due’.

Nel 1982 pubblica il primo vero 33 giri intitolato ‘Yaya’. Nel 1983debutta a Sanremo con il brano ‘Nuovo amore’ che riceve amplissimi consensi di critica e vende oltre tre milioni di copie. E’, invece, del 1987 la hit ‘Rosanna’, del 1990 ‘Scrivimi’. Negli anni duemila si avvicina al jazz.