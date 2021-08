Vaccinata da due mesi ma ancora senza Green Pass. Insegnante sconcertata: “Il 1 settembre mi serve per la scuola”

Per sbrigare le criticità relative al rilascio del Green Pass, la Regione Puglia rimanda gli utenti all’indirizzo delle Asl sanitarie a cui richiedere informazioni o segnalare problemi.

Tuttavia, c’è chi come Giulia, pur avendo completato il ciclo vaccinale due mesi fa, non ha ancora ottenuto la certificazione verde.

L’insegnante della provincia di Foggia - che tra le altre cose il primo settembre dovrà prendere servizio a scuola - dalla seconda dose inoculata alla fine di giugno ad oggi, non ha potuto dimostrare di aver completato il ciclo vaccinale, meno che mai, soprattutto ad agosto, entrare in un ristorante o viaggiare. “Perchè ho effettuato la prima dose in Lombardia e la seconda nel paese della Capitanata in cui risiedo” dichiara a Foggiatoday.

Evidentemente le “innumerevoli segnalazioni” non sono servite a risolvere il problema. “Non ho avuto nemmeno nessun riscontro” puntualizza la docente, che condivide la stessa situazione con una sua amica che ha fatto la prima dose in Molise. “Confrontandomi con altri ho scoperto che è un problema che riguarda più gente di quanto si possa immaginare in Puglia in generale ma anche nella provincia di Foggia, e che sta generando gravi limitazioni personali e disagi a chi ha bisogno urgente del Green pass per viaggiare, per lavorare e per partecipare a concorsi pubblici. Spero che alla luce di questo messaggio possiate almeno voi dare voce al disagio che molti stanno vivendo per la mancanza di un Green pass a cui per avrebbero diritto in quanto vaccinati” conclude.

FOTO DI REPERTORIO