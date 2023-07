A San Marco in Lamis e a Rignano Garganico arriva il 'Taxi Sociale'

L'Auser di San Marco in Lamis annuncia il progetto 'Taxi Sociale' che partirà dopo l'estate in via sperimentale nei comuni della città dei due conventi e a Rignano Garganico. L'iniziativa sarà presentata nel corso dell'evento 'Borgo Divino 2023' nei due centri abitati, ovvero il 17 e il 20 agosto prossimi.

Il progetto verrà presentato dal presidente Felice La Riccia, che sarà coadiuvato dai colleghi Angelo Del Vecchio e Andrea Ruscitto, oltre che dai restanti membri del consiglio direttivo del sodalizio. A quanto si è appreso l'associazione intende realizzare il progetto 'Taxi Sociale' utilizzando i servizi che già esistono avviando accordi di collaborazione con altri sodalizi, con associazioni di protezione civile e con aziende specializzate nel settore trasporti.

L'Auser, per i propri iscritti, intende realizzare un sito web di prenotazione, offrire un supporto gratuito per caregiver su WhatsApp e giungere alla realizzazione di una apposita app per la gestione dell'intero servizio. "Per farlo, il sodalizio ha bisogno dell'apporto di voi tutti, umano ed economico, a cominciare da quelle delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti di settore".