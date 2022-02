"Ha saputo parlare al cuore della gente". Il sindaco Colia saluta il vescovo Renna: "Ha rappresentato la Chiesa"

"Ci sono persone che lasciano il segno nelle nostre esperienze di vita". E tra queste, il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, annovera il vescovo uscente della diocesi Cerignola - Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna.

"Mi hanno segnato il suo tratto umano, la sua capacità di parlare al cuore della gente in modo semplice e diretto", spiega il primo cittadino. "Nel suo agire quotidiano per me ha rappresentato la Chiesa che oltre a predicare fa azioni concrete. Per questo lo ringrazio per esserci stato sempre e lo saluto augurandogli un buon cammino".

Renna, infatti, continuerà il suo cammino episcopale nella Arcidiocesi di Catania. Al suo posto, in attesa del nuovo vescovo, papa Francesco ha nominato un 'amministrazione apostolico' individuato nella persona di mons. Francesco Cacucci, che subentrerà a partire dal 19 febbraio e fino a nuova nomina.