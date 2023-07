Sepoltura dei corpi di Daniel e Stefan con l'indennità da sindaco di Rotice

La Giunta comunale di Manfredonia - su indicazione del sindaco Gianni Rotice - ha deliberato di assegnare una quota della somma disponibile per la rinuncia dell'indennità di carica da primo cittadino, pari a 5.324 euro, per la tumulazione dei corpi di Nicolae Daniele e Stefan, i due bambini di 6 e 7 anni tragicamente deceduti per annegamento in località Fonterosa, tra Manfredonia e Zapponeta, l'11 luglio scorso.

La Caritas Diocesana si è invece presa carico degli oneri connessi al servizio funebre. L'ing. Gianni Rotice, il 2 dicembre 2021, aveva comunicato che l'indennità spettante per la carica di sindaco, per l'intero mandato elettorale, sarebbe stata destinata alla spesa sociale e in particolare al recupero delle fragilità.

Ieri si sono svolti in Cattedrale i funerali dei due fratellini romeni (guarda qui).