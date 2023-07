L'addio silenzioso a Nicolae Daniel e Stefan: "Strazio che a parole non si può esprimere"

Si sono svolti ieri pomeriggio nella Cattedrale di Manfredonia i funerali di Nicolae Daniel e Stefan Brichisala, i due fratellini romeni di 6 e 7 anni morti annegati in un vascone irriguo in località Beccarini/Inacquata, in una zona di campagna al confine con il comune Zapponeta.

In un'atmosfera spettrale, tuttavia in una chiesa semi deserta, il vescovo padre Franco Moscone ha celebrato le esequie davanti alle due bare bianche, avvolte entrambe da una corona di fiori e davanti le foto dei bambini. Ai primi banchi papà Fernando e mamma Francesca da una parte, il Questore di Foggia, il primo cittadino di Manfredonia l'ing. Gianni Rotice e l'on. Giandiego Gatta dall'altra.

"Uno strazio che a parole non si può esprimere con esattezza" il commento del sindaco, che poi ha aggiunto: "Quelle due piccole bare bianche sono l’emblema della drammaticità vissuta dalla nostra comunità nelle ultime 48 ore. Come Amministrazione non spegneremo i riflettori su questa famiglia, che sarà seguita attentamente dai Servizi Sociali (in raccordo con la Caritas ed il Consultorio) per tutto il supporto necessario, in primis quello psicologico".

Rotice ha lanciato un appello agli imprenditori agricoli della zona ed ai proprietari di immobili: "Cerchiamo insieme di dare una nuova casa a questa famiglia di lavoratori, che consenta, anche logisticamente, l’integrazione sociale con tutta la nostra comunità"

Sul caso è attualmente indagato un soggetto, titolare del terreno, per il reato di omicidio colposo, in relazione alla omessa custodia e vigilanza dei luoghi dai quali si accede allo specchio d'acqua nel quale sono tragicamente morti i due bambini. Seppur recintato, infatti, presentava diverse aperture che ne consentivano un facile accesso.