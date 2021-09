Fiamme e omofobia, Cosmo e Massimo rimasti senza auto e senza risparmi chiedono una mano: "Ci serve per il lavoro"

Non decolla e si ferma a 1070 euro la raccolta fondi lanciata su Gofundme, per aiutare Massimo e Cosmo, i due compagni di 33 e 25 anni ai quali alcune notti fa, a Manfredonia, ignoti hanno dato fuoco alla loro autovettura comprata appena un mese prima. L’obiettivo è fissato a 5mila euro, che serviranno alla coppia per l’acquisto di un veicolo indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro che dalla loro abitazione dista 10 km (il video).

Due auto distrutte in pochi mesi. La prima delle due è stata demolita dopo ripetuti atti di vandalismo; l'altra, acquistata appena un mese fa, è andata distrutta dalle fiamme appena due notti fa.

Cosmo, 25 anni di Manfredonia e Massimo, 33 anni di Cutro in Calabria, stanno insieme da circa due anni. "Riceviamo insulti dal secondo mese in cui abbiamo deciso di vivere insieme". La maggior parte arrivano dai social spiega Massimo ai microfoni di FoggiaToday. A loro due non è "concesso" camminare mano nella mano come qualsiasi coppia che si ama fa.

Sull'incendio dell'altra notte hanno tanti sospetti,. Sul caso indagano i carabinieri. "Vogliamo sperare che non sia un attacco omofobo ma tutti gli elementi portano a questo. Del male non non ne abbiamo fatto a nessuno. Mai una parola di troppo, mai situazioni che hanno creato problemi o disagi ad altre persone. Abbiamo sempre fatto del bene e nonostante le tante porte sbattute in faccia non abbiamo mai mollato. Siamo umili e forti.

Sono stati costretti a pagare ugualmente la prima rata dell’auto distrutta. Demoralizzato dall'ennesimo accaduto, Massimo ha pensato finanche di rientrare in Calabria. Prima del rogo del veicolo, i due baristi avevano ricevuto un attacco omofobo: una foto di loro due stampata e messa sul parabrezza con i volti cancellati e con la scritta "Gay di merda. Morite".

L'amore tra i due è più forte di ogni insidia. Nonostante tutto vanno avanti, mano per la mano, in attesa di quel matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il 9 dicembre di quest'anno ma che, per tanti problemi, è stato rimandato.