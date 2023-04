Raccolta rifiuti: a Manfredonia diventerà più intelligente e innovativa

Il Comune di Manfredonia, in qualità di capofila dell'Aro Foggia 1, è tra gli aggiudicatari di 3,3 milioni di euro per investimenti innovativi finalizzati alla tutela dell'ambiente e al miglioramento del decoro urbano. A comunicarlo è il vicesindaco Giuseppe Basta. Con il decreto n. 128 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando M2c.1. Linea di intervento A 'Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani', rispetto al quale Manfredonia, capofila dell'Aro Foggia 1 (comprendente i Comuni di Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste e Zapponeta) ha redatto e candidato proposte progettuali per un nuovo centro di raccolta comunale per Manfredonia altamente tecnologico, isole ecologiche intelligenti ad apertura meccanizzata con tessera e dotate di misuratore della quantità di rifiuti, fornitura di mastelli, carrellati e software che permetteranno, mediante codice a barre, la misurazione e la quantificazione di rifiuti organici e indifferenziati, in modo da iniziare un percorso di tariffazione puntuale.

Il Pnrr prevede investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi, anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte contro l'Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta differenziata. Nello specifico, la misura citata consente di colmare i divari di gestione dei rifiuti relativi alla capacità impiantistica e agli standard qualitativi esistenti tra le diverse Regioni e aree del territorio nazionale, con l'obiettivo di recuperare i ritardi per raggiungere gli attuali e nuovi obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale.

Le proposte progettuali dell’Aro Foggia 1 e finanziate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica riguardano l'acquisto di strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali. Il progetto prevede isole ecologiche intelligenti, ciascuna dimensionata in relazione alla popolazione residente con moduli tali da contenere contenitori di varia volumetria.

Ciascuna isola sarà caratterizzata da alimentazione elettrica realizzata mediante batterie e con dispositivi dotati di accorgimenti e tecnologie per la riduzione del fabbisogno energetico anche con pannelli fotovoltaici - Trasmissione dati in remoto e trasmissione automatica di messaggi di errore rilevati dal sistema di autodiagnosi - Sensore di controllo volumetrico - Possibilità di verificare riempimento mediante sensore -Telecamere radar - Calotta di verifica volumetrica. Lo scopo è di facilitare la raccolta differenziata porta a porta ampliando le possibilità di conferimento ed al contempo misurare la quantità di rifiuti al fine di addivenire alla tariffazione puntuale.

L’accesso utente sarà realizzato mediante transponder passivo e/o tessera a sfioramento oppure con apposita App caricata su Smartphone mediante tecnologia Bluetooth. Tutte le postazioni intelligenti saranno video sorvegliate ed alimentate con pannelli fotovoltaici.

Finanziato anche l’acquisto di strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata.

Il progetto prevede l’acquisizione delle attrezzature per la raccolta differenziata domiciliare per tutto il territorio Comunale, in particolare 1 bidoncino da 20-25 litri di colore marrone, impilabile in polietilene, con coperchio, struttura antirandagismo per la raccolta della frazione organica, 1 bidoncino da 45-50 litri di colore giallo per plastica e metalli, impilabile in polietilene, con coperchio, struttura antirandagismo, 1 bidoncino da 45-50 litri di colore azzurro per la raccolta di carta e cartoncino, n.1 bidoncino da 45-50 litri di colore verde per il vetro, impilabile in polietilene, con coperchio, struttura antirandagismo e Carrellati di varia volumetria a servizio della raccolta porta a porta delle utenze non domestiche.