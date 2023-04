Avviamento Nue 112 in Puglia: nominato il commissario straordinario, è un generale della GdF

La Giunta regionale ha nominato il generale di brigata della Guardia di Finanza, Salvatore Refolo, quale commissario straordinario della struttura speciale, equiparata a direzione di servizio, denominata 'Avviamento del Nue 112 e delle strutture territoriali di Protezione Civile' del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze. La nuova sede del Servizio Nue 112, il Numero Unico di Emergenza, così come deliberato dalla Giunta regionale guidata da Michele Emiliano, sarà realizzata nell’ex Villaggio Azzurro dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia.

Nelle more della realizzazione della nuova e definitiva sede, per consentire l’attivazione in tempi brevi del servizio, sarà utilizzata l’ex palazzina della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto Gino Lisa, affidata nel 2020 in comodato d’uso da Aeroporti di Puglia alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, e già sottoposta a lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale più di due anni fa, come avvenuto per le sedi Nue individuate a Modugno e Campi Salentina (continua a leggere).